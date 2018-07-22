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«Нас посылают даже хорваты». Фарион расстроилась из-за выкрика Виды

22 Июля 2018 в 18:48
«Нас посылают даже хорваты». Фарион расстроилась из-за выкрика Виды

Националистка Ирина Фарион в беседе с журналистами посетовала на отсутствие уважения к Украине во всем мире. По мнению бывшего депутата Верховной Рады, с пренебрежением к украинцам относятся даже хорваты, которые должны быть благодарны Киеву за признание.

«Если бы в мире нас уважали, то не выгоняли бы игрока за лозунг "Слава Украине". Даже хорваты нас посылают», — заявила Фарион, которую цитирует РИА Новости.

Националиста напомнила, что нынешние хорваты – переселенцы с Западной Украины в четвертом-шестом столетии. Фарион пообещала доказать свои слова публикацией сборника научных статей.

На ЧМ-2018 защитник сборной Хорватии Домагой Вида и член тренерского штаба Огнен Вукоевич после матча ¼ финала мирового первенства со сборной РФ записали видеоролик, в котором выкрикнули «Слава Украине!» и посвятили победу над россиянами киевскому «Динамо» и всей Украине. За это Вида получил предупреждение от ФИФА, а Вукуевич был досрочно отправлен домой тренерским штабом сборной Хорватии.

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