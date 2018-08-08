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Проверка выявила нарушения на аттракционах в Подмосковье

8 Августа 2018 в 19:31
Проверка выявила нарушения на аттракционах в Подмосковье

Операция «Безопасная карусель-2018» позволила обнаружить 15 нарушений на аттракционах в Московской области. Как отмечает сайт «Подмосковье Сегодня», об этом сообщили в региональном министерстве сельского хозяйства и продовольствия.

Рейды прошли по паркам отдыха с 19 июля по 3 августа. Было обнаружено 3 аттракциона, не зарегистрированных должным образом, ещё 10 – не прошли техосмотр, 2 – функционировали с нарушениями требований технического регламента.

По результатам проверок владельцам аттракционов выдано 47 предостережений. Общая сумма штрафов составила 180 тысяч рублей.

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