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Народный артист России Алексей Серебряков обвинил страну в «разжигании войн»

23 Февраля 2019 в 17:28
Народный артист России Алексей Серебряков обвинил страну в «разжигании войн»

Актер Алексей Серебряков в ходе выступления на форуме в Лондоне заявил о том, что в течение последних 20 лет Россия «создала несколько войн».

«Я имею в виду Грузию, Чечню, Украину, Сирию, я имею в виду в том числе африканские республики», - сказал Серебряков.

Актер не стал перечислять африканские страны, где, с его точки зрения, Россия инициировала войны.

Антироссийские выступления Серебрякова звучат не впервые. Одно из предыдущих высказываний было связано с национальной идеей России. По мнению актера, она заключается «в силе, наглости и хамстве». Народный артист России Алексей Серебряков, сыгравший в фильмах «Левиафан», «9 рота» и других, с 2012 года проживает в Канаде. В качестве причин отъезда своей семьи он назвал «рост нетерпимости» в стране.

Ранее народный артист РФ, режиссёр Николай Досталь отказывался комментировать НСН резкие выступления своего друга Алексея Серебрякова о России.

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