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Народный артист Георгий Штиль экстренно госпитализирован

25 Февраля 2019 в 12:44
Народный артист Георгий Штиль экстренно госпитализирован

Народный артист РФ Георгий Штиль экстренно госпитализирован в Санкт-Петербурге. Как передает RT, об этом сообщил Пятый канал со ссылкой на окружение артиста. 86-летний актёр попал на больничную койку в связи с жалобами на сердце в минувшие выходные - накануне премьеры спектакля «Операция развод», которая должна была состояться в ДК Полиции Северной столицы.

В свою очередь, «Дни.ру» пишут, что супруга Георгия Штиля собирается забрать его домой уже сегодня, 25 февраля. Как уточнила Лиана Штиль, актёру ранее был поставлен кардиостимулятор, в связи с чем возникает необходимость с определённой регулярностью ставить капельницы.

Георгий Штиль входит в труппу Большого драматического театра имени Г. А. Товстоногова. Он также запомнился зрителям по ярким ролям в кино. Народный артист снимался в таких фильмах и сериалах, как «Достояние республики», «Будьте моим мужем», «Остров сокровищ», «Убойная сила», «Улицы разбитых фонарей», «Империя под ударом», «Мастер и Маргарита».

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