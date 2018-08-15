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Народного художника СССР Николая Никогосяна похоронят в Ереване

15 Августа 2018 в 20:29
Народного художника СССР Николая Никогосяна похоронят в Ереване

Определено место захоронения Народного художника СССР, Академика Российской академии художеств, скульптора Николая Багратовича Никогосяна, скончавшегося в Москве 10 августа в возрасте 99 лет.

Прощание с Николаем Багратовичем Никогосяном состоится 16 августа. В 11:30 состоится отпевание (Большой армянский храм, г. Москва, Олимпийский проспект, 9)

Похороны состоятся в Ереване (Пантеон).

Предполагалось, что похороны пройдут на Новодевичьем кладбище, где много надгробий работы Никогосяна, но согласие на это не было получено.

Ранее СМИ сообщали, что через день после кончины Николая Никогосяна, ушла из жизни его супруга – Этери.

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