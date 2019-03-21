«Народная посмертно»: На похоронах Началовой у Киркорова попросили звание для певицы

ФОТО: Bash.News

В большом ритуальном зале Троекуровского кладбища завершилась церемония прощания с певицей Юлией Началовой. Гроб с телом артистки вынесли под аплодисменты сотен поклонников. Проститься с певицей пришли ее родные, близкие, поклонники, а также коллеги по цеху. На церемонии были замечены певицы Лариса Долина и Ирина Салтыкова, исполнительница Илона Броневицкая, музыкант Влад Топалов, солист группы «Иванушки International» Кирилл Андреев, а также Филипп Киркоров.

Во время общения с представителями СМИ поп-король рассказал, что Юлия Началова «была как солнышко и даже зимой всегда улыбалась». Примечательно, что в момент, когда Киркоров общался с журналистами, кто-то из толпы, выкрикнув, попросил у певца звание народной артистки для Юлии Началовой.

Напомним, ранее НСН сообщала, что церемония прощания с Юлией Началовой началась сегодня в полдень на Троекуровском кладбище столицы. Поклонники исполнительницы начали собираться у кладбища с самого утра и уже в 10:00 все места на парковке оказались занятыми. Кроме того, представители СМИ подчёркивают, что охранники у входа просили не делать снимки и не задерживаться у гроба исполнительницы. Собравшиеся, в свою очередь, беспокоились о том, что не успеют проститься с исполнительницей.

Как отмечает Утро.ру, хоронить Юлию Началову будут в любимом платье, которое исполнительница считала «счастливым». Певица будет покоиться на Троекуровском кладбище, недалеко от могилы одного из создателей телекомпании НТВ, мужа Божены Рынски - Игоря Малашенко.

Юлия Началова скончалась 16 марта в возрасте 38 лет. Ранее отец певицы композитор Виктор Началов заявил, что причиной смерти его дочери стала остановка сердца, которую спровоцировал воспалительный процесс.