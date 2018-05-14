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Направляющийся к Земле астероид-призрак смогут увидеть даже любители

14 Мая 2018 в 14:50
Направляющийся к Земле астероид-призрак смогут увидеть даже любители

К Земле приближается крупный астероид, который пролетит достаточно близко от нас: дистанция составит 0,53 расстояния от нашей планеты до Луны. При этом, как отмечает EarthSky.Org, специалисты подчёркивают, что угрозы столкновения этого космического объекта и нашей планеты нет.

Как напоминает Газета.ру, впервые астероид 2010 WC9 был обнаружен в ноябре 2010 года. Специалисты смогли наблюдать его до 10 сентября. Затем его блеск снизился и он исчез из виду. На прошлой неделе, 8 мая, астероид был обнаружен снова. И тогда ученые смогли высчитать время его сближения с Землей. В ночь на 16 мая он пролетит на расстоянии чуть более 203 тысяч километров от Земли. Примечательно, что небесное тело можно будет наблюдать даже в любительские телескопы.

В этот момент его видимая звездная величина может составить +11, что достаточно для наблюдения в любительские телескопы. По расчетам американских ученых следующее сближение астероида с Землей ожидается через примерно 300 лет.

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