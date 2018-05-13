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Напавший на прохожих в Париже оказался чеченцем

13 Мая 2018 в 11:14
Напавший на прохожих в Париже оказался чеченцем

Французская полиция установила личность мужчины, который с ножом напал на прохожих, одного из них убил и ранил еще четверых. По данным правоохранителей, им оказался 20-летний выходец из Чечни.

Как сообщают СМИ, полиция допрашивает его родителей, они взяты под стражу.

Нападение в Париже, напомним, произошло вечером 12 мая. Вооруженный ножом молодой мужчина с криками «Аллах Акбар» напал на прохожих у здания Парижской оперы на начал наносить удары. В результате один человек погиб, а еще четверо были ранены. Нападавший ликвидирован полицией, пишет Газета.ру

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