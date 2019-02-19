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Напавший на прохожих в Марселе умер от ран

19 Февраля 2019 в 21:53
Напавший на прохожих в Марселе умер от ран

Четыре человека получили ножевые ранения в результате нападения в историческом районе Марселя, передает «Интерфакс».

Преступник перед нападением спрашивал прохожих об их национальности.

Полиция открыла огонь по нападавшему во время преследования, он скончался. Личность подозреваемого и его мотивы уточняются.

Ранее сообщалось, что во Францию вернулись более 270 граждан страны, воевавших в Сирии и Ираке на стороне террористов. Такие данные привёл министр внутренних дел Франции Жерар Коллон. По его словам, 54 из завербованных в ряды боевиков французов были несовершеннолетними. Президент Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров в интервью НСН заявил, что Коллон мог преувеличить цифры для того, чтобы добиться большего финансирования ведомства.

Фото: AFP

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