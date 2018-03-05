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Напавшего на Собчак мужчину сняли со стажировки в Мосгордуме

5 Марта 2018 в 18:15
Напавшего на Собчак мужчину сняли со стажировки в Мосгордуме

Нападавший на кандидата в президенты Ксению Собчак, лишён стажировки в Мосгордуме, сообщает «Интерфакс». Об этом заявила изданию пресс-секретарь председателя городской думы Полина Орехова.

«Молодой человек больше не стажируется в Мосгордуме. С ним продолжают работать правоохранительные органы», — заявили в пресс-службе.

Ранее Собчак сообщила, что за инцидент с нападением перед ней извинился мэр Москвы Сергей Собянин. По её словам, он позвонил ей и принёс извинения лично. Напомним, что нападение произошло, когда кандидат в президенты выходила из Петровского путевого дворца с мероприятия, посвящённого дню рождения Михаила Горбачева. Молодой человек облил её водой и толкнул со словами «Это вам за Жириновского!». Позже выяснилось, что нападавший стажировался в Государственной Московской Думе.

Ранее в эфире дебатов Собчак облила Владимира Жириновского стаканом воды за оскорбления, в ответ лидер ЛДПР выдал тираду нецензурной брани.

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