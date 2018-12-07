Намин снимет фильм о Горбачеве и Рейгане

Российский музыкант и продюсер Стас Намин работает над съемками 16-серийной ленты о президентах СССР и США Михаиле Горбачеве и Рональде Рейгане и саммите в Рейкьявике.

Съемки фильма ведутся в США. Это будет многосерийный проект, состоящий из 16 частей. Фильм будет художественным, но при этом будет основан на документальных данных, передает ТАСС.

Ранее НСН сообщала, что помимо рок-музыки, Стас Намин также занимается этнической и симфонической музыкой, снимает документальные фильмы, ставит спектакли в созданном им театре. Известен как фотограф, а в последние годы и как живописец. В 2014 году ему было присвоено почетное членство Академии художеств России.