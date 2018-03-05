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«Нафтогаз» закроет представительство в Москве

5 Марта 2018 в 19:14
«Нафтогаз» закроет представительство в Москве

«Нафтогаз Украины» намерен закрыть представительство компании в России, пишет «Газета.ру». Отмечается, что речь идёт об офисе по адресу: Москва, улица Академика Пилюгина, д.24.

Как сообщили в самой компании, решение было принято в связи с нецелесообразностью дальнейшего существования представительства.

Напомним, что ранее «Газпром» заявил о предстоящем расторжении контрактов с украинской компанией по поставке и транзиту газа из-за несогласия с судебным решением Стокгольмского арбитража. В «Нафтогазе», в свою очередь заявили, что не видят оснований для расторжения договоров по транзиту.

 

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