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«Нафтогаз Украины» в 2017 году получил рекордную чистую прибыль

18 Июля 2018 в 00:12
«Нафтогаз Украины» в 2017 году получил рекордную чистую прибыль

В 2017 году украинская компания «Нафтогаз Украины» получила самую большую чистую прибыль за 20 лет — порядка 1,5 млрд долларов США, сообщила сегодня пресс-служба корпорации.

Главным фактором прибыльности стало решение Стокгольмского арбитража, который обязал «Газпром» выплатить «Нафтогазу» компенсацию в размере 2,6 млрд долларов США за недопоставку транзитного газа.

В 2016 году "Нафтогаз" получил чистую прибыль около 680 млн долларов США.

Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» — государственная компания Украины по добыче, транспортировке и переработке нефти и природного газа.

«Нафтогаз Украины» является вертикально-интегрированной нефтегазовой компанией, которая совершает полный цикл операций по разведке месторождений, эксплуатационного и разведывательного бурения, транспортирования и хранения нефти и газа, транспортирования природного и сжиженного газа потребителям.



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