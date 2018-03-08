«Нафтогаз» обвинил во всех своих бедах граждан Украины

Рядовые украинцы и политики прошлого виноваты в том, что компания «Нафтогаз» оказалась в бедственном положении. Такое заявление сделал глава компании Андрей Кобелев.

Он отметил, что Украина пала жертвой так называемого «замкнутого круга, связанного с потреблением газа из России». По словам Кобелева, политики, управлявшие страной ранее, пользовались «сильной поддержкой России», а рядовые потребители расходовали голубое топливо сверх меры, потому как его стоимость для них составляла всего 5% от реальной рыночной цены, пишет РИА Новости.

Ранее Киев начал арестовывать имущество «Газпрома» на территории Украины по иску о монополизации транзита, а также по решению Стокгольмского арбитража, обязавшего российскую компанию выплатить 2,56 млрд долларов «Нафтогазу», пишут «Известия».