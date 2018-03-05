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«Нафтогаз» еще не получал от «Газпрома» уведомлений о начале процедуры расторжения контрактов

5 Марта 2018 в 17:56
«Нафтогаз» еще не получал от «Газпрома» уведомлений о начале процедуры расторжения контрактов

«Нафтогаз Украины» еще не получал через Стокгольмский арбитраж уведомления от российского «Газпрома» о начале процедуры расторжения контрактов на поставку и транзит газа. Такое заявление сделала руководитель управления по связям с общественностью украинской компании Алена Осмоловская.

Ранее глава «Газпрома» Алексей Миллер подтвердил, что российская корпорация официально направила соответствующее уведомление бывшим партнерам на Украине.

Газета.ру напоминает, неделю назад Стокгольмский арбитраж проставил точку в споре между украинской и российской газовыми компаниями. По решению суда «Газпром» доплатить «Нафтогазу» более $4,5 млрд за недопоставку согласованных объемов газа для транзита.

Напомним, контракты на поставку и транзит топлива между компаниями действуют с 2009 по 2019 год. Ранее глава «Нафтогаза» Андрей Коболев обвинил российских коллег в возникновении на Украине дефицита газа из-за отсутствия поставок из РФ. В этой связи Киев был вынужден ограничить потребление топлива в стране с 6 марта. Планируется prhsnm школы, детсады, институты, некоторые предприятия, кинотеатры и некоторые другие социальные учреждения.

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