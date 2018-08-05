Над Уралом замечен неопознанный светящийся объект

Жители уральского региона сообщают о пролёте светящегося объекта, похожего на метеорит. Видеозаписи мерцающих осколков в небе опубликованы в интернете. Как отмечает RT , небесное явление заметили жители Сургута и Нефтеюганска вечером в субботу, 4 августа.

Как заявили РИА Новости в управлении МЧС по Ханты-Мансийскому автономному округу, конкретной информации от людей об объекте в небе не поступало. Сами жители предполагают, что это мог быть метеорит или части космической ракеты.

15 февраля 2013 года над Челябинской областью пролетел болид, взорвавшийся в воздухе. Ударная волна выбила окна в зданиях. За помощью к медикам с порезами и ушибами обратились более тысячи человек. Большие части небесного тела попали в озеро Чебаркуль.