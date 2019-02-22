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Национальный шок. Финалистки «Евровидения» от Украины не признали «агрессию» России

22 Февраля 2019 в 21:11
Национальный шок. Финалистки «Евровидения» от Украины не признали «агрессию» России

Участницы украинской группы Anna Maria, которые попали в финал национального отбора представителя на «Евровидение – 2019» отказались характеризовать события Крымской весны 2014 года как «агрессию Российской Федерации». Уроженки полуострова сёстры-близнецы Анна и Мария Опанасюк заявил в телеэфире, что Украина «просто потеряла Крым».

«Случилось то, что там появились две границы - украинская и российская. А все умные люди сделают выводы сами», - заявили певицы в ходе интервью телеканалу ATR . В ответ на слова ведущего о том, что они украинские артисты и присутствуют на украинском телеканале, они заявили, что Украина сама потеряла Крым.

«Многие политики могут говорить, что Крым - наш. Мы можем бесконечно говорить, что Крым наш, но едем туда через две границы», - отметила одна из сестёр. После того, как ведущий стал жёстко настаивать на том, чтобы певицы признали «агрессию России», те отказались. «Послушайте, на Украине АТО. Мы не являемся членами секретариата президента, чтобы отвечать вам на этот вопрос», — сказала Мария.

Как отмечает  РИА ФАН, здравомыслящая позиция дуэта вызвала негативную реакцию со стороны украинских телезрителей. В соцсетях также активно оскорбляют Анну и Марию.

Финал украинского конкурса за путевку на «Евровидение – 2019» состоится завтра в Киеве. В нем примут участие шесть коллективов и исполнителей.

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