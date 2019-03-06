Среда
06 марта
USD 65.8
EUR 74.51
Горячие новости

Национальный родительский комитет: Звезды ток-шоу призывают молодежь к культуре потребления

6 Марта 2019 в 14:39
Национальный родительский комитет: Звезды ток-шоу призывают молодежь к культуре потребления

В рамках пресс-конференции НСН на тему: «Новая культурная доктрина: Конец эпохи ток-шоу?» заместитель председателя Национального родительского комитета Юрий Оболонский рассказал о том, что так называемые «звёзды» скандальных ток-шоу пользуются у российской молодежи невероятной популярностью:

«Я не соглашусь с тем, что у нас в стране молодежь не смотрит ТВ. Тогда откуда у этих звёзд миллионы подписчиков в социальных сетях? В своих аккаунтах они и пропагандируют нужные им вещи, а также свои интересы. Нам необходимо от этого отказываться, потому что нам внушают мысли о том, что роскошной жизни необходимо добиваться любой ценой. Но нам, нашему современному обществу не нужны потребители, нам необходим человек-творец», - подчеркнул Юрий Оболонский.

В свою очередь, депутат Госдумы Виталий Милонов, автор новой культурной доктрины в пресс-центре НСН заявил, что на национальном уровне необходимо создать иной о вектор развития и общество, и телевидения. Нам нужен камертон. Нужно говорить о правильных вещах. Возможно, тогда молодёжь и будет смотреть ток-шоу.

Теги:

Подписывайтесь на канал НСН в Яндекс.Дзене и добавляйте нас в избранные источники Яндекс.Новостей
Читайте также
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Партнеры


Партнеры



Партнеры



Партнеры


Национальная служба новостей - НСН
© 2019 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.