Национальный родительский комитет: Звезды ток-шоу призывают молодежь к культуре потребления

В рамках пресс-конференции НСН на тему: «Новая культурная доктрина: Конец эпохи ток-шоу?» заместитель председателя Национального родительского комитета Юрий Оболонский рассказал о том, что так называемые «звёзды» скандальных ток-шоу пользуются у российской молодежи невероятной популярностью:

«Я не соглашусь с тем, что у нас в стране молодежь не смотрит ТВ. Тогда откуда у этих звёзд миллионы подписчиков в социальных сетях? В своих аккаунтах они и пропагандируют нужные им вещи, а также свои интересы. Нам необходимо от этого отказываться, потому что нам внушают мысли о том, что роскошной жизни необходимо добиваться любой ценой. Но нам, нашему современному обществу не нужны потребители, нам необходим человек-творец», - подчеркнул Юрий Оболонский.

В свою очередь, депутат Госдумы Виталий Милонов, автор новой культурной доктрины в пресс-центре НСН заявил, что на национальном уровне необходимо создать иной о вектор развития и общество, и телевидения. Нам нужен камертон. Нужно говорить о правильных вещах. Возможно, тогда молодёжь и будет смотреть ток-шоу.