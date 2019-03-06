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Национальный родительский комитет: «Желтый поток» в эфире остановит только закон

6 Марта 2019 в 14:21
Национальный родительский комитет: «Желтый поток» в эфире остановит только закон

Заместитель председателя Национального родительского комитета Юрий Оболонский в рамках пресс-конференции НСН, которая посвящена новой культурной доктрине Виталия Милонова, заявил, что выступает против введения возрастных ограничений для участников ток-шоу:

«Во всем мире есть этические законодательные нормы, которые контролируют подачу информации. Например, это касается подробностей самоубийств. Телевидение же должно нести «культурное и вечное». Не должны показываться передачи про секс и насилие в дневное время, потому что их могут смотреть дети. Что касается возрастных ограничений [для участников ток-шоу], то я против их введения. У нас, к примеру, высшие награды в фигурном катании завоёвываются в возрасте 14-15 лет. Это спорт высших достижений. Ребята самоотверженно тренируются, и они вправе говорить о своих достижениях с экранов. У нас разруха не в возрасте, а в головах. Нам нужно выработать законы, которые бы ограничивали «желтый поток» в эфире. У нас сейчас телевидение не выполняет эти функции – этические и образовательные. У нас прямая взаимосвязь между образованием и телевидением. Но нас постоянно загоняют на уровень животных инстинктов. А мне интересно чтобы мои дети ходи в театры, а не смотрели программы про Диану Шурыгину» - резюмировал Юрий Оболонский.

Напомним, ранее в пресс-центре НСН актёр и шоумен Никита Джигурда заявил о том, что ток-шоу на российском телевидении не несут «вечного и светлого», а лишь препарируют слухи и сплетни.

 


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