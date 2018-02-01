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«Национальный общественный мониторинг» проверит десятки городов перед выборами

1 Февраля 2018 в 16:56
«Национальный общественный мониторинг» проверит десятки городов перед выборами
Фото: fotosmi.ru

Наблюдатели «Национального общественного мониторинга» (НОМ) посетят десятки российских городов, из которых поступает больше всего сообщений о возможных нарушениях на выборах. Результаты экспедиции, которая стартует 1 февраля, будут представлены в Центризбирком, передает РИА Новости.

Как сообщил координатор НОМ Роман Коломойцев, наблюдатели,  в частности, направятся в Екатеринбург, Уфу и Краснодар. «Это те города, из которых приходят сообщения - много сообщений, больше, чем из других, а также те города, где были зафиксированы нарушения на предыдущих выборах в единый день голосования 10 сентября», - уточнил он, добавив, что всего поступило около 250 сообщений о возможных нарушениях.

Со своей стороны сооснователь общероссийского движения наблюдателей «Россия выбирает» Елена Бабченкова отметила, что регионы для посещения наблюдатели будут выбирать самостоятельно. «О результатах нашего мониторинга ЦИК мы проинформируем обязательно», - добавила она.

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