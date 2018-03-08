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Националисты хотят сорвать выборы президента РФ на Украине

8 Марта 2018 в 16:00
Националисты хотят сорвать выборы президента РФ на Украине

Выборы президента России на территории Украины будут сорваны. С таким заявлением выступили 8 марта члены трех националистических партий.

Как сообщается в релизе, распространенном партией «Свобода», 18 марта на Украине будут заблокированы все дипучреждения, в которых будет организовано голосование. Националисты назвали недопустимой организацию выборов в четвертую годовщину «аннексии Крыма». Пришедшим на избирательные участки в этот день пообещали «коридор позора».

В начале февраля посольство России на Украине проинформировало украинский МИД о намерении открыть 18 марта избирательные участки в Киеве, Одессе, Харькове и Львове. Безопасность россиян при голосовании пообещала помочь обеспечить ОБСЕ, пишет РИА Новости.

 

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