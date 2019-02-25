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Националиста Дацика освободили, смягчив приговор

25 Февраля 2019 в 16:13
Националиста Дацика освободили, смягчив приговор

Городской суд Санкт-Петербурга принял решение об изменении приговора скандально известному националисту Вячеславу Дацику — бывшему бойцу смешанного стиля и тайского бокса по прозвищу «Рыжий Тарзан». Он выпущен на свободу.

19 марта 2018 года Дацик был приговорен к 3,5 годам лишения свободы в колонии строгого режима по трем уголовным статьям: о хулиганстве, побоях и проникновении в жилище с угрозой насилия. Суд прекратил уголовное преследование «Рыжего Тарзана» по двум последним статьям за истечением сроков давности. Его освободили в связи с отбытием наказания, передает  Телеканал «360».

По версии следствия, в мае 2016 года Дацик совершил погромы в подпольных притонах, где угрожал проституткам. В одном из эпизодов он выгнал людей на улицу голыми и пинками прогнал до отдела полиции.

В 2007 году Дацика уже арестовывали по обвинению в участии в серии разбоев. Тогда судебная экспертиза признала его невменяемым, и суд отправил его на принудительное психиатрическое лечение. Летом 2010 года он был переведен в обычную стационарную психиатрическую больницу в Ленинградской области, откуда сбежал в Норвегию, где попросил политического убежища, однако получил отказ.

В итоге Дацика депортировали в Россию, где в 2010 году суд приговорил его к 5 годам колонии. Он освободился в марте 2016 года, после чего вернулся на родину, в город Сланцы Ленинградской области.

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