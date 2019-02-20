Националиста Дмитрия Демушкина досрочно освободили из колонии

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Дмитрий Дёмушкин, который был осужден по делу об экстремизме, досрочно освобождён из колонии во Владимирской области. Как сообщает ТАСС, соответствующее решение было принято в связи с частичной декриминализацией статьи 282 УК РФ.

Напомним, в апреле 2017 националист, бывший глава запрещенного в России движения «Русские» Дмитрий Дёмушкин был приговорён к двум с половиной годам колонии по обвинению в экстремизме. Суд признал его виновным в размещении на своей странице в социальной сети картинок экстремистского содержания. Эксперты нашли в них признаки разжигания ненависти и вражды, подчёркивает RT.

В октябре 2015 года Мосгорсуд признал движение «Русские» экстремистским и запретил его деятельность на территории России. После этого организация объявила о самороспускe.

Напомним, ранее ученые из ирландского университета Лимерика пришли к выводу о том, что люди, ведущие скучную жизнь и занимающиеся не интересными для них вещами, чаще начинают искать возможность изменить всё к лучшему в радикальных организациях. По мнению специалистов, люди пытаются обрести цель и смысл в приверженности радикальным идеям – от неонацизма до исламизма.

В беседе с НСН заведующий сектором Института социологии РАН, доктор социологических наук Владимир Мукомель согласился с выводами своих коллег из ирландского университета.