Националист Дацик избил своих детей после выхода из колонии

Полиция проверяет сведения об избиении бойцом смешанных единоборств Вячеславом Дациком, недавно вышедшим из колонии, собственных детей - дочери и сына. Об этом сообщает АГН «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

С заявлением в полицию обратилась жена «Рыжего Таразана» (прозвище Дацика) Ксения. Она утверждает, что муж избил детей в фитнес-центре на улице Большая Семеновская.

Как выяснили сотрудники МВД, мужчина сделал несколько замечаний 14-летнему сыну и 11-летней дочери, после чего «применил в отношении несовершеннолетних насилие, не опасное для жизни и здоровья». После задержания Дацик дал объяснения в полиции, с него взяли обязательство о явке.

Вячеслав Дацик, высказывающий ультранационалистические взгляды, был задержан в 2007 году за нападения на салоны сотовой связи. Тогда его признали невменяемым и направили на лечение в специальное учреждение в Санкт-Петербурге, откуда в 2010 году он сумел сбежать в Норвегию. Его экстрадировали в Россию, где приговорили к пяти годам лишения свободы за разбой.

После освобождения «Рыжий Тарзан» напал на нелегальный публичный дом в Санкт-Петребу. В марте 2018 года бывшего спортсмена суд приговорил к 3,5 годам колонии, а уже в феврале 2019 года Дацик вышел на свободу, поскольку находился под стражей на протяжении двух лет.