Начата проверка по факту отравления сотрудников таганрогского завода таллием

Начавшаяся на авиационном научно-техническом комплексе имени Бериева проверка выясняет обстоятельства отравления сотрудников таллием, сообщил «Интерфаксу» осведомленный источник. Результаты проверки станут известны через несколько дней.

В пресс-службе Главного управления МВД России по Ростовской области подтвердили факт проведения проверки на авиазаводе.

Ранее ряд СМИ опубликовал информацию о том, что около 25 сотрудников ТАНТК им. Бериева оказались в больнице из-за отравления таллием. При этом данное вещество не используется в производстве.

Все отравившиеся - офисные работники, сотрудники юридического и экономического отделов. Сильнее всего пострадал ведущий инженер-конструктор предприятия Константин Колесников

Таллий — элемент 13-й группы периодической таблицы химических элементов (по устаревшей классификации — элемент главной подгруппы III группы), шестого периода, атомный номер 81. Обозначается символом Tl (лат. Thallium). Относится к группе тяжёлых металлов. Простое вещество таллий — мягкий металл серебристо-белого цвета с голубоватым оттенком.