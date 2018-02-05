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Начался вывод войск США из Ирака

5 Февраля 2018 в 14:02
Начался вывод войск США из Ирака

После заявления Багдада о завершении операции по борьбе с террористической организацией «Исламское государство» (запрещена в России — НСН) в Ираке американские военные начали вывод войск из страны, пишет RT.

Отмечается, что десятки американских военных и вооружение были переброшены из Ирака в Афганистан за последнюю неделю. По данным двух иракских официальных лиц, коалиция США и власти Ирака достигли впервые за три года договорённости о сокращении военного присутствия в стране.

Напомним, что заявление о победе над ИГИЛ в Ираке было сделано премьер-министром страны Хайдером аль-Абади 9 декабря. 

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