Начался сбор вопросов для Общероссийского родительского собрания

Пятое Общероссийское родительское собрание состоится 29 августа в одной из московских школ. Общение министра просвещения России Ольги Васильевой с родителями состоится в формате живого диалога и видеоконференции с прямыми включениями из разных регионов. За собранием смогут следить все желающие через онлайн-трансляцию, сообщается на сайте Минобрнауки.

В настоящее время начался сбор вопросов от родителей. Их можно направить вопрос через форму на сайте http://edu.gov.ru/opc-view и через аккаунты Министерства просвещения в социальных сетях. Самые острые из них будут обсуждаться в ходе собрания.