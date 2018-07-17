Вторник
17 июля
USD 62.26
EUR 72.8
Горячие новости

Начался сбор вопросов для Общероссийского родительского собрания

17 Июля 2018 в 17:57
Начался сбор вопросов для Общероссийского родительского собрания

Пятое Общероссийское родительское собрание состоится 29 августа в одной из московских школ. Общение министра просвещения России Ольги Васильевой с родителями состоится в формате живого диалога и видеоконференции с прямыми включениями из разных регионов. За собранием смогут следить все желающие через онлайн-трансляцию, сообщается на сайте Минобрнауки.

В настоящее время начался сбор вопросов от родителей. Их можно направить вопрос через форму на сайте http://edu.gov.ru/opc-view и через аккаунты Министерства просвещения в социальных сетях. Самые острые из них будут обсуждаться в ходе собрания.

 

Теги:
Читайте также
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Партнеры

Партнеры

Партнеры


Национальная служба новостей - НСН
© 2018 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.