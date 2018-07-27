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Началось самое продолжительное лунное затмение XXI века

27 Июля 2018 в 21:38
Началось самое продолжительное лунное затмение XXI века

Началось самое продолжительное лунное ХХI века, передает РИА «Новости». Оно продлится почти 4 часа.

Лунное затмение 27 июля 2018 года — полное лунное затмение, первое центральное затмение Луны с 15 июня 2011 года. Луна пройдёт через центр земной тени. Максимальная фаза затмения наступит в 20:21:44 UTC (23:21:44 московского времени).

В момент затмения Луна будет находиться вблизи соединения с Марсом, причём на это время приходится великое противостояние (перигелийная оппозиция) Марса, достаточно редкое событие, повторяющееся с периодичностью 15-17 лет. Совпадение настолько длительного полного лунного затмения с великим противостоянием Марса происходит лишь раз в 25 тысяч лет.

Лунное затмение возникает, когда Луна проходит внутри земной тени. С началом затмения Земля слегка затемняет Луну, а затем тень начинает «покрывать» часть спутника, окрашивая его в тёмно-красно-коричневый цвет (который может быть различных оттенков, от тёмно-коричневого до тёмно-красного в зависимости от атмосферных условий).

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