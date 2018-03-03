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«Началось». Газпром запустил процедуру расторжения контрактов с «Нафтогазом»

3 Марта 2018 в 16:48
«Началось». Газпром запустил процедуру расторжения контрактов с «Нафтогазом»

Процесс расторжения газовых контрактов между «Газпромом» и «Нафтогазом» уже запущен. Эту информацию в субботу подтвердил журналистам представитель российской корпорации Александр Медведев.

Он также заявил, что «Газпром» направит в Стокгольмский арбитраж новый иск против украинской компании, и его «абсолютно точно будет рассматривать другой состав арбитров», пишет РИА Новости.

28 февраля Стокгольмский арбитраж вынес решение по спору двух газовых компаний. Суд взыскал с «Газпрома» в пользу «Нафтогаза» 4,637 млрд долларов компенсации за недостаточный газовый транзит через Украину. «Газпром» за вычетом ранее вынесенного решения по долгу Украины обязан выплатить 2,56 млрд долларов. В российской корпорации с решением суда не согласны. Глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил о расторжении всех контрактов с «Нафтогазом», пишет Газета.ру

 

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