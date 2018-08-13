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Начало августа в Москве стало самым сухим за 70 лет

13 Августа 2018 в 17:37
Начало августа в Москве стало самым сухим за 70 лет

Август в российской столице уже установил своеобразный рекорд. Как отмечает «Интерфакс», ссылаясь на портал «Метеоновости», с начала этого месяца прирост осадков составил всего 4 миллиметра. Этот показатель зафиксирован в Москве впервые с 1948 года. Синоптики объясняют «засушливость» влиянием антициклонов.

Также метеорологи подчеркнули, что непродолжительные дожди вернуться в столичный регион только в среду - в этот день может выпасть до 7 мм осадков. Что касается температуры, то воздух в Москве прогреется до +29 градусов. А уже с четверга в мегаполисе начнётся понижение температуры: в конце рабочей недели в городе будет чуть больше 20-ти градусов тепла.

Добавим, в Москве самым засушливым в истории метеонаблюдений был август в 1938 года, тогда в городе выпал только лишь 1 мм осадков.

 

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