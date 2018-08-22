Начальник самарской колонии задержан с поличным

По подозрению в получении 300 тысяч рублей задержан начальник исправительной колонии строгого режим в Новокуйбышевске полковник Андрей Гурьянов, сообщает пресс-служба Управления ФСБ России по Самарской области.

По оперативным данным, эта сумма являлась частью платы за оказание начальником ИК-3 содействия в УДО родственников взяткодателя, отбывающих наказание в этой колонии.

Собранные материалы переданы в региональное управление Следкома для принятия решения о возбуждении уголовного дела о получении взятки, передает «Интерфакс».