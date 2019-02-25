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Начальник колонии, где содержался Цеповяз, отстранен от должности

25 Февраля 2019 в 08:44
Начальник колонии, где содержался Цеповяз, отстранен от должности
По итогам проверки начальник колонии в Амурской области, где содержался член «банды Цапка» Вячеслав Цеповяз, отстранен от должности.

Проверку проводили, в том числе, заместитель прокурора Амурской области Дмитрий Неговора, прокурор области по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях Денис Козлова

Как пояснил член комиссии Общественной палаты Дмитрий Носов, также принимавший участие в проверке, много вопросов вызывали условия облегченного режима. С этим, уточнил Носов, разбираются органы прокуратуры.

Напомним, после появления фото и видео с Цеповязом из колонии Следственный комитет возбудил уголовное дело о превышении должностных полномочий в отношении неназванных сотрудников исправительного заведения.

Глава управления ФСИН по Амурской области был привлечен к строгой дисциплинарной ответственности. Сам Цеповяз на время следственных действий переведен из колонии в СИЗО Хабаровска.

Дни.ру писали, что дочь одного из главарей так называемой банды «цапков» Оксана Цеповяз открыла в станице Кущевская собственный фитнес-центр.

Ранее автор романа «Путь русского гангстера. Легенды лихих 90-х» и, по его собственным словам, «рэкетир на пенсии» Михаил Орский в беседе с НСН заявил, что Цеповяз находится в не самой уважаемой ворами касте осужденных.

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