Начальник колонии, где содержался Цеповяз, отстранен от должности

По итогам проверки начальник колонии в Амурской области, где содержался член «банды Цапка» Вячеслав Цеповяз, отстранен от должности.

Проверку проводили, в том числе, заместитель прокурора Амурской области Дмитрий Неговора, прокурор области по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях Денис Козлова

Как пояснил член комиссии Общественной палаты Дмитрий Носов, также принимавший участие в проверке, много вопросов вызывали условия облегченного режима. С этим, уточнил Носов, разбираются органы прокуратуры.

Напомним, после появления фото и видео с Цеповязом из колонии Следственный комитет возбудил уголовное дело о превышении должностных полномочий в отношении неназванных сотрудников исправительного заведения.

Глава управления ФСИН по Амурской области был привлечен к строгой дисциплинарной ответственности. Сам Цеповяз на время следственных действий переведен из колонии в СИЗО Хабаровска.

Дни.ру писали , что дочь одного из главарей так называемой банды «цапков» Оксана Цеповяз открыла в станице Кущевская собственный фитнес-центр.