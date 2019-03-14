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Началась пресс-конференция, посвящённая законопроекту о новых ипотечных льготах

14 Марта 2019 в 12:11
Началась пресс-конференция, посвящённая законопроекту о новых ипотечных льготах
Участники конференции в эфире НСН расскажут, кто сможет рассчитывать на ипотечные каникулы и как их оформить.

В пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Ипотечные каникулы»: За людей или Против банков?».

Президент России Владимир Путин 20 февраля в Послании Федеральному Собранию поручил правительству и Банку России внести в законодательство изменения об «ипотечных каникулах». Президент отметил, что введение ипотечных каникул возможно без ущерба для финансовых организаций, а отсрочка позволит предотвратить потерю жилья россиянами в сложной жизненной ситуации. Ипотечные каникулы» дадут заемщику гарантию, что если он лишится работы или заболеет, у него будет период безопасности до 6 месяцев.

Участники пресс-конференции:

- Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Николай Журавлёв;
- Начальник управления регулирования Службы Банка России по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Алексей Чирков;
- Руководитель проекта ОНФ «За права заемщиков» Евгения Лазарева;
- Ведущий научный сотрудник департамента страхования и экономики социальной сферы Финансового Университета при Правительстве РФ Андрей Языков.

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