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Началась пресс-конференция, посвященная съемкам фильма «Брат-3»

13 Марта 2019 в 15:17
Началась пресс-конференция, посвященная съемкам фильма «Брат-3»

Автор идеи шоумен Стас Барецкий и актёры фильма расскажут о сценарии и людях, которые будут работать над фильмом.

В пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Брат-3»: Стас Барецкий замахнулся на легенду».

В конце февраля 2019 года, шоумен Стас Барецкий в эфире НСН анонсировал съёмки фильма «Брат-3». Барецкий является идейным вдохновителем съёмок, а также намерен сыграть одну из ролей в фильме. Для производства картины уже создана студия. Премьера запланирована на 2020 год. К съёмкам будут приглашены такие личности, как Никита Джигурда и Марина Анисина, Сергей «Паук» Троицкий, киновед Александр Шпагин, блогеры VJLink и Хованский, недавно освободившийся из мест лишения свободы боец смешанного стиля Вячеслав Дацик и другие не менее одиозные персонажи. Главную роль в фильме сыграет Кирилл «Руки-Базуки» Терешин. По словам Стаса Барецкого, теперь это будет черная комедия: «В России всегда было три брата: один был умный, второй хитрый, а третий, извините меня, нормальный».

Участники пресс-конференции:

- Продюсер и режиссёр фильма, шоумен и музыкант Стас Барецкий;

- Сценарист Сергей Волованов;

- Исполнитель главной роли в фильме Кирилл «Руки-Базуки» Терешин;

- Исполнительница главной роли Ирина Черёмуха;

- Юрист Оксана Федкович.

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