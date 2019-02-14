Началась пресс-конференция НСН создателя сети ресторанов «Корчма Тарас Бульба»

В ходе пресс-конференции Юрий Белойван и его адвокат Александр Карабанов расскажут об обвинении в неуплате налогов, а также о будущем сети ресторанов.

14.02.2019 в 14:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» началасьпресс-конференция создателя сети ресторанов «Корчма Тарас Бульба» Юрия Белойвана на тему: «Корчма Тарас Бульба»: Признаться – не значит, сдаться!»В результате длительной тяжбы с налоговиками владелец сети ресторанов «Корчма Тарас Бульба» Юрий, обвиняемый в уклонении от уплаты налогов на два миллиарда рублей признал свою вину. Как утверждает защита бизнесмена, это решение было принято, чтобы вступить в конструктивный диалог с правоохранителями. И хотя Белойвану все еще грозит наказание до шести лет лишения свободы, предприниматель надеется сохранить свой бизнес и рабочие места.Участники пресс-конференции:- Создатель сети ресторанов украинской кухни «Корчма Тарас Бульба»- Адвокат