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Началась пресс-конференция НСН создателя сети ресторанов «Корчма Тарас Бульба»

14 Февраля 2019 в 14:10
Началась пресс-конференция НСН создателя сети ресторанов «Корчма Тарас Бульба»

В ходе пресс-конференции Юрий Белойван и его адвокат Александр Карабанов расскажут об обвинении в неуплате налогов, а также о будущем сети ресторанов.

14.02.2019 в 14:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» началасьпресс-конференция создателя сети ресторанов «Корчма Тарас Бульба» Юрия Белойвана на тему: «Корчма Тарас Бульба»: Признаться – не значит, сдаться!»

В результате длительной тяжбы с налоговиками владелец сети ресторанов «Корчма Тарас Бульба» Юрий, обвиняемый в уклонении от уплаты налогов на два миллиарда рублей признал свою вину. Как утверждает защита бизнесмена, это решение было принято, чтобы вступить в конструктивный диалог с правоохранителями. И хотя Белойвану все еще грозит наказание до шести лет лишения свободы, предприниматель надеется сохранить свой бизнес и рабочие места.

Участники пресс-конференции:
- Создатель сети ресторанов украинской кухни «Корчма Тарас Бульба» Юрий Белойван;
- Адвокат Александр Карабанов.

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