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Началась пресс-конференция НСН, посвященная иску против ПАО «Аэрофлот»

27 Февраля 2019 в 15:15
Началась пресс-конференция НСН, посвященная иску против ПАО «Аэрофлот»

В пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» началась пресс-конференция на тему: «Аэрофлот спустил всех собак на Нью-Йорк».

27 февраля против ПАО «Аэрофлот» подан иск с требованием вернуть двух собак, сданных в багаж рейса Москва – Нью-Йорк, или компенсировать их стоимость в размере 7000 евро и морального вреда на 2 миллиона рублей в связи с их утратой.

1 ноября Ларси Тали Францевна летела из Москвы в Нью-Йорк с домашними питомцами. Регистрация была пройдена, собаки были сданы для погрузки в самолёт. Их отправили в Нью-Йорк другим рейсом, и когда хозяйка попыталась забрать их в аэропорту по месту прибытия, ей сообщили, что собак увезли в приют. По возвращении в Россию Ларси обратилась в ПАО «Аэрофлот» с претензией об утере собак. Животных до сих пор не вернули.

В ходе пресс-конференции НСН, хозяйка пропавших собак и её адвокат расскажут о своих претензиях к ПАО «Аэрофлот», а активисты-зоозащитники о массовости таких происшествий в авиакомпаниях.

Участники пресс-конференции:

- Владелица пропавших собак Ларси Тали;

- Юрист по делу Ларси Тали Михаил Белов;

- Юрист, правозащитница Екатерина Гордон;

- Председатель Ассоциации специалистов и юристов по правам и защите животных «Зооправо» Анастасия Федюнина.

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