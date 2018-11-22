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Началась пресс-конференция НСН, посвященная фильму Алексея Панина

22 Ноября 2018 в 15:14
Началась пресс-конференция НСН, посвященная фильму Алексея Панина

В пресс-центре «Национальная Служба Новостей» режиссёр фильма Алексей Панин впервые готов раскрыть некоторые детали сюжета, а также продемонстрировать уникальные кадры со съёмочной площадки.

С 28 сентября начались съёмки полнометражной комедии «Я вернулся», режиссёром которого стал знаменитый актёр Алексей Панин. Он же сыграл одну из главных ролей. Кроме него, в фильме снимались: его дочь – Анна Панина, Никита Джигурда, Владимир Епифанцев, Александр Головин, Стас и Юлия Костюшкины и другие. Фильм стал дебютной режиссёрской работой Алексея. Сюжет картины будет повествовать о воре, который перевоспитывается после случайного знакомства с маленькой девочкой. Съёмки фильма проходят в Саратове. В пресс-центре «НСН» режиссёр фильма впервые готов раскрыть некоторые детали сюжета, а также продемонстрировать уникальные кадры со съёмочной площадки. В ходе презентации, актёр и режиссёр Алексей Панин расскажет о съёмках своего дебютного фильма «Я вернулся», а также ответит на вопросы журналистов.

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