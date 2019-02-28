Началась пресс-конференция НСН Насти Рыбки

В 14:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» началась пресс-конференция Анастасии Вашукевич и ее адвоката на тему: «Правда, которую так долго скрывала Настя Рыбка…»

18 января в столичном аэропорту Шереметьево были задержаны Анастасия Вашукевич и Александр Кириллов, более известные как Настя Рыбка и Алекс Лесли. Ранее они были депортированы из Таиланда, где провели 9 месяцев в СИЗО по обвинению в организации нелегальных секс-тренингов в Паттайе. В России же их подозревают в вовлечении в занятие проституцией. Дело было возбуждено после обращения двух девушек, одной из которых была Александра Давыдова (Саша Травка), которая вместе с Рыбкой и Лесли участвовала в организации секс-тренингов.

Участники пресс- конференции:

- Охотница на миллионеров, модель Анастасия Вашукевич (Настя Рыбка);

- Адвокат Дмитрий Зацаринский.