Четверг
28 февраля
USD 65.76
EUR 74.82
Горячие новости

Началась пресс-конференция НСН Насти Рыбки

28 Февраля 2019 в 14:16
Началась пресс-конференция НСН Насти Рыбки

В 14:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» началась пресс-конференция Анастасии Вашукевич и ее адвоката на тему: «Правда, которую так долго скрывала Настя Рыбка…»

18 января в столичном аэропорту Шереметьево были задержаны Анастасия Вашукевич и Александр Кириллов, более известные как Настя Рыбка и Алекс Лесли. Ранее они были депортированы из Таиланда, где провели 9 месяцев в СИЗО по обвинению в организации нелегальных секс-тренингов в Паттайе. В России же их подозревают в вовлечении в занятие проституцией. Дело было возбуждено после обращения двух девушек, одной из которых была Александра Давыдова (Саша Травка), которая вместе с Рыбкой и Лесли участвовала в организации секс-тренингов.

Участники пресс- конференции:

- Охотница на миллионеров, модель Анастасия Вашукевич (Настя Рыбка);

- Адвокат Дмитрий Зацаринский.

Теги:

Подписывайтесь на канал НСН в Яндекс.Дзене и добавляйте нас в избранные источники Яндекс.Новостей
Читайте также
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Партнеры


Партнеры



Партнеры



Партнеры


Национальная служба новостей - НСН
© 2019 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.