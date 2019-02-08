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Началась пресс-конференция НСН на тему развития бизнеса в России

8 Февраля 2019 в 14:05
Началась пресс-конференция НСН на тему развития бизнеса в России

Участники обсудят идеи меняющейся финансовой стратегии, а также расскажут, что ждёт российский бизнес, и как это повлияет на качество жизни людей.

В пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» началась пресс-конференция на тему: «Новая финансовая стратегия России: Какое место достанется бизнесу в экономике страны?»

6 февраля 2019 года Президент России Владимир Путин, обсуждая в рамках форума «Деловая Россия» финансовую стратегию государства и актуальные для предпринимательства вопросы, предложил целый ряд решений назревших проблем в экономике и финансовой сфере. В первую очередь обсуждалось продление еще на год амнистии капитала, которая позволит предпринимателям, зарегистрировавшимся в специальных административных районах, вернуть выведенные ранее денежные средства в Россию, а свои компании - под российскую юрисдикцию. Кроме того Путин назвал «ограничителем экономического роста» и «квазиналогом» комиссию банков, взимаемую с продавцов за безналичные расчёты. Кроме того в рамках мероприятия президент выделил в приоритеты развитие конкуренции на внутреннем рынке и привлечение инвестиций от отечественных и иностранных инвесторов.

Участники пресс-конференции:

- Генеральный директор Российского агентства поддержки малого и среднего бизнеса, Общественный омбудсмен Российской Федерации по защите прав малого и среднего предпринимательства Виктор Ермаков;

- Финансовый омбудсмен Павел Медведев;

- Экономист, советник по макроэкономике гендиректора брокерского дома «Открытие-брокер» Сергей Хестанов.

Интернет-трансляция будет доступна по ссылке

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