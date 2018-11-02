Началась пресс-конференция НСН на тему: «Год безнаказанности: К чему привела декриминализация домашнего насилия?»

Участники пресс-конференции предоставят актуальную статистику по фактам домашнего насилия за период текущего года, расскажут как не стать жертвой подобных происшествий, а также предложат необходимые для решения проблемы меры.

Международная организация Human Rights Watch, занимающаяся расследованием и документированием нарушений прав человека, опубликовала доклад «Я могу тебя убить, и никто меня не остановит», раскрывающий проблему домашнего насилия в России. В документе говорится об исключительно негативных последствиях декриминализации семейных побоев. Кроме того, по актуальным данным опросов Росстата, от домашнего насилия в России за год страдают около 16 миллионов женщин, и лишь 10% из них обращаются за помощью в правоохранительные органы. По данным верховного суда, с момента декриминализации побоев, административное наказание понесло чуть больше 100 тысяч человек, большинство из которых были лишь оштрафованы, при этом сумму штрафа они, скорее всего, выплачивали из семейного бюджета.

Участники пресс-конференции:

- Директор Центра "Насилию.нет" Анна Ривина;

- Соавтор закона о профилактике семейно-бытового насилия, юрист Алёна Попова;

- Психолог Центра психологической помощи им. Адлера, первый член совета Российской ассоциации телефонной экстренной психологической помощи (РАТЭПП) Михаил Балакин;

- Член общественного совета при Уполномоченном при Президенте РФ по правам ребёнка, советник председателя Национального родительского комитета Кирилл Лукьяненко;

- Руководитель общественного центра защиты традиционных семейных ценностей «Иван Чай» Элина Жгутова.

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