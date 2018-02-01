Набиуллина: Центробанк не исключает снижения ключевой ставки

Банк России не исключает снижения ключевой ставки на ближайшем заседании, заявила в четверг, 1 февраля, глава ЦБ Эльвира Набиуллина, пишет Газета.ру.



«Мы не исключаем паузу, но не исключаем и снижение ставки, не исключаем разный шаг, мы видим и в целом рынки оценивают ситуацию такой вот возможности разных решений центрального банка», - отметила она.

Набиуллина также сообщила, что Центробанк видит возможность для смягчения денежно-кредитной политики.

Ранее первый зампред Центробанка Ксения Юдаева рассказала, что регулятор намерен снижать ключевую ставку постепенно, сообщает RT.