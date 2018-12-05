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На Западе отметили прогресс России в привлечении женщин в технологии

5 Декабря 2018 в 08:14
На Западе отметили прогресс России в привлечении женщин в технологии

Электронный журнал ZDNet отметил рекордные показатели России в области привлечения женщин в сферу науки и технологий, сообщает Североамериканское бюро НСН.

Отмечается, что в 1920-х годах Россия была одной из первых стран, установивших равные права женщин и мужчин на образование и работу. После этого доля женщин-исследователей выросла с 10 процентов в 1917 году до 42 процентов в 1938 году, по данным российского министерства образования.

В 2017 году исследование Microsoft показало, что более 60 процентов российских родителей призывают своих дочерей изучать науку, технологии, математику и тд.  Доклад также показал, что интерес в этих дисциплинах у девочек, живущих в России, фиксируется в возрасте 10 лет, что на год раньше, чем в Европе.

Однако за последние годы доля женщин в сфере науки и технологий упала, хотя и остается выше средних значений, отмечает издание. В 2014 году  в стране насчитывалось 151 500 ученых женского пола, а в 2016 году – 148 300. 

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