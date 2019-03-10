На Западе напряглись из-за вооружения «Адмирала Горшкова»

Российский фрегат «Адмирал Горшков» в составе группы кораблей через Ла-Манш вышел в Атлантику. На его борту установлены крылатые ракеты большой дальности «Калибр» и станция визуально-оптических помех 5П-42 «Филин». Об особенностях вооружения российского корабля подробно написала газета The Times. Издание обеспокоено тем, что «Адмирал Горшков», якобы, провёл противодиверсионные учения вблизи шотландского города Лоссимут.

По данным британского СМИ, «Филин», установленный на фрегате 43-й дивизии ракетных кораблей Северного флота России «Адмирал Горшков», используется в темное время суток для дезориентации противника. «Филин» способен ослеплять, вызвать у людей тошноту и галлюцинации с помощью световых импульсов.

Газета также сообщает, что российский фрегат, якобы, провел противодиверсионные учения вблизи шотландского города Лоссимут. Именно этот факт связан с выходом в океан ракетного эсминца Defender британских ВМС. Военное руководство раскритиковало действия российских моряков.

В России заявили о том, что поход «Адмирала Горшкова» проходит «строго в соответствии с планом». РИА Новости добавило, что российский корабль лишь пережидал шторм у берегов Британии.

Ранее бывший командующий Северным флотом, адмирал Вячеслав Попов в беседе с НСН объяснял, для чего потребуются новые ослепляющие системы на кораблях ВМФ РФ.