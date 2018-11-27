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На задержанных украинских судах нашли оружие

27 Ноября 2018 в 18:46
На задержанных украинских судах нашли оружие

Федеральная Служба Безопасности обнаружила на задержанных в Керченском проливе украинских кораблях вооружение и боеприпасы, сообщает ТАСС.

По сообщению представителей силового ведомства, кораблям ВМС Украины была поставлена задача незаметно подойти к Керченскому проливу.

Как доложили в Центре общественных связей ФСБ, помимо вооружения, при осмотре задержанных военных кораблей был обнаружен рукописный конспект установленных Россией правил плавания по Керченско-Еникальскому каналу, в связи с чем следует вывод, что украинские моряки были хорошо осведомлены о порядке его прохождения, добавили в ФСБ.

Жесткая реакция России на провокацию Киева в Керченском проливе может привести к серьезным последствиям, сообщала «Свободная пресса». Украина призывала Запад усилить антироссийские санкции.


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