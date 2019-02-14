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На южнокорейском заводе погибли три человека

14 Февраля 2019 в 22:14
На южнокорейском заводе погибли три человека

На заводе компании «Hanwha» в городе Тэджон, расположенном в 140 километрах от Сеула, произошел взрыв и пожар, который унес жизни 3 работников завода. Ведется расследование причин случившегося.

Предполагается, что возгорание произошло вследствие взрыва химических материалов, используемых для изготовления реактивного топлива, передает «Синьхуа».

Ранее сообщалось, что момент взрыва на химзаводе «Полипласт» в Кингисеппском районе Ленинградской области случайно попал на видео. Его зафиксировал видеорегистратор автомобиля. На кадрах видно, как поднялся столб дыма, а затем вспыхнул пожар.

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