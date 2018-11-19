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На юге Португалии обрушилась часть дороги

19 Ноября 2018 в 22:58
На юге Португалии обрушилась часть дороги

Часть дороги обрушилась в понедельник в регионе Алту-Алентежу на юге страны, передает ТАСС.

Шоссе соединяло населенные пункты Борба и Вила-Висоза. На месте инцидента работают пожарные и спасатели, а также воздушная техника. Под завалами могут находиться четыре-пять человек.

По другой информации из-за обрушения дороги погибли не менее двух человек.

Ранее НСН сообщала, что премьер-министр Португалии Антониу Кошта принял прошение об отставке министра внутренних дел Констанцы Урбано де Соуза.

Причиной решения главы МВД стало то, что за четыре месяца в стране произошли крупные лесные пожары, повлекшие человеческие жертвы. Министр сделала этот шаг, чтобы «сохранить свое достоинство».

Июньский лесной пожар привлек к гибели 64 человек. Октябрьские пожары унесли 41 жизнь.


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