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На Яшина завели административное дело за проведение несанкционированной акции

24 Декабря 2017 в 17:07
На Яшина завели административное дело за проведение несанкционированной акции

Протокол об административном правонарушении составлен сотрудниками полиции в отношении главы муниципального округа Красносельский Ильи Яшина из-за проведения несанкционированной акции.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе столичной полиции, на митинг в Лермонтовском сквере пришли порядка 300 человек.

«В отношении организаторов мероприятия собран материал об административном правонарушении», - сообщили в столичном главке полиции.

Ранее сотрудники полиции предупредили собравшихся о том, что акция не сгласована в властями города.

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