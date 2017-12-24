На Яшина завели административное дело за проведение несанкционированной акции

Протокол об административном правонарушении составлен сотрудниками полиции в отношении главы муниципального округа Красносельский Ильи Яшина из-за проведения несанкционированной акции.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе столичной полиции, на митинг в Лермонтовском сквере пришли порядка 300 человек.

«В отношении организаторов мероприятия собран материал об административном правонарушении», - сообщили в столичном главке полиции.



Ранее сотрудники полиции предупредили собравшихся о том, что акция не сгласована в властями города.



