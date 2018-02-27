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На Ямале рабочие спасли вмерзшего в снег щенка

27 Февраля 2018 в 17:10
На Ямале рабочие спасли вмерзшего в снег щенка

На заснеженной трассе Ямала двое рабочих спасли щенка, вмерзшего в снег. Животное могло погибнуть от переохлаждения, самостоятельно он был не в состоянии выбраться из снежного плена, пишут Дни.ру.

Мужчины, пробиравшиеся по трассе на большегрузе, вовремя заметили несчастного щенка и успели помочь. Они разбили снег вокруг животного с помощью топора и забрали его с собой. Сообщается, что собака не получила травм и обморожения. Сейчас с ней все хорошо. 

Вахтовики также выложили видео спасения щенка в сети. 


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