На Ямале рабочие спасли вмерзшего в снег щенка

На заснеженной трассе Ямала двое рабочих спасли щенка, вмерзшего в снег. Животное могло погибнуть от переохлаждения, самостоятельно он был не в состоянии выбраться из снежного плена, пишут Дни.ру.

Мужчины, пробиравшиеся по трассе на большегрузе, вовремя заметили несчастного щенка и успели помочь. Они разбили снег вокруг животного с помощью топора и забрали его с собой. Сообщается, что собака не получила травм и обморожения. Сейчас с ней все хорошо.

Вахтовики также выложили видео спасения щенка в сети.



