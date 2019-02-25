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На выборах в парламент Молдавии лидирует партия социалистов

25 Февраля 2019 в 07:42
На выборах в парламент Молдавии лидирует партия социалистов
В парламент Молдавии проходят четыре партии, но ни у одной из них не будет парламентского большинства. Это предварительные результаты парламентских выборов.

Подсчет голосов продолжается, но после обработки 80% протоколов голосования социалисты лидируют – у них 31,5% по партийным спискам, у демократов — 25%, избирательный блок «Сейчас» набрал более 24% голосов, партия «Шор» — около 9%.

РЕН-ТВ пишет, все остальные партии преодолеть 6-процентный барьер не смогли.

При этом две партии, демократы и правая «Сейчас», выступают за евроинтеграцию, а социалисты — за сближение с Россией.

Как уточняет «Свободная пресса», всего в выборах участвовали 15 партий, но ни одной из них в итоге не удастся набрать более 50% мандатов. Это означает, что будущее правительство Молдавии будет коалиционным.

Кстати, неделю назад секретарь Совбеза России Николай Патрушев высказал мнение, что следующий майдан Запад может организовать в Молдавии. По его словам, это произойдет, если на парламентских выборах победят социалисты.

Ранее ведущий научный сотрудник Российского института стратегических исследований Александр Шевченко заявил НСН, что Россия будет строить отношения с Молдавией с учетом результатов парламентских выборов.

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