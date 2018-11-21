На выборах в Хакасии не выявили нарушений использования «Мобильного избирателя»

Нарушений при использовании системы «Мобильный избиратель» на выборах главы Хакасии не выявлено. Как пишет ТАСС, об этом заявил федеральный координатор ассоциации независимых наблюдателей «Национальный общественный мониторинг» Роман Коломойцев.

Напомним, ранее «Ведомости» опубликовали информации о том, что Центризбирком попросили проверить попытку массовой фальсификации на выборах главы Хакасии с использованием системы «Мобильный избиратель». По некоторым данным, в городе Черногорск в ходе второго тура выборов, который прошёл 11 ноября, минимум на 37 участках в списках на голосование в рамках «Мобильного избирателя» обнаружились фамилии одних и тех же людей.

Роман Коломойцев подчеркнул, что «Национальный общественный мониторинг» располагает достоверной информацией о том, что данные о якобы «задвоенных» избирателях, не соответствуют тем, что есть в системе государственной автоматизированной системы «Выборы», а следовательно и паспортам людей.

Как напоминает Ura.ru, в результате второго тура выборов главой Хакасии избран представитель КПРФ Валентин Коновалов. За него проголосовали более 57% от пришедших на участки избирателей. Стоит отметить, что 30-летний коммунист был единственным кандидатом. Между тем, директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев в эфире НСН рассказал, что молодому коммунисту будет крайне сложно на новом посту.